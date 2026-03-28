Pessoa é retirada das ferragens após grave acidente entre Campo Grande e Rochedo

Pessoa, que estava em um Pálio Weekend foi retirada das ferragens e resgatada pelo Corpo de Bombeiros, na manhã deste sábado, dia 28, após um grave acidente envolvendo mais um carro, na MS-080, entre Campo Grande e Rochedo.
O veículo ficou no meio da pista após a colisão, enquanto o outro carro envolvido foi parar nas margens da rodovia. Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima resgatada.
Ainda não há detalhes sobre o que motivou o acidente. Porém, sabe-se que um dos veículos, o Pálio Weekend ficou bastante destruído em razão do forte impacto.
A Polícia Militar esteve no local orientando o trânsito, já que os motoristas precisaram passar pela estrada de terra ao lado da rodovia para seguir viagem.
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