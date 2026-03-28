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Pessoa é retirada das ferragens após grave acidente entre Campo Grande e Rochedo

Ainda não há detalhes sobre o que motivou o acidente

28 março 2026 - 11h33Vinicius Costa
Veículo ficou bastante danificado na pistaVeículo ficou bastante danificado na pista   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Pessoa, que estava em um Pálio Weekend foi retirada das ferragens e resgatada pelo Corpo de Bombeiros, na manhã deste sábado, dia 28, após um grave acidente envolvendo mais um carro, na MS-080, entre Campo Grande e Rochedo.

O veículo ficou no meio da pista após a colisão, enquanto o outro carro envolvido foi parar nas margens da rodovia. Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima resgatada.

Ainda não há detalhes sobre o que motivou o acidente. Porém, sabe-se que um dos veículos, o Pálio Weekend ficou bastante destruído em razão do forte impacto.

A Polícia Militar esteve no local orientando o trânsito, já que os motoristas precisaram passar pela estrada de terra ao lado da rodovia para seguir viagem.

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