PF analisa imagens para saber quem visitou Bolsonaro na embaixada húngara

A Polícia Federal (PF) está analisando circuitos de segurança do entorno da embaixada da Hungria, em Brasília, para detectar visitantes que tenham se reunido com Jair Bolsonaro (PL) durante a hospedagem dele no local.

Com essas supostas informações, os investigadores podem pedir à Justiça, uma autorização para quebrar o sigilo telemático de interlocutores de Bolsonaro.

Isso porque, a PF está encontrando dificuldades para entender a rotina de Bolsonaro nos dois dias que passou na embaixada húngara. Os principais obstáculos estão relacionados ao fato de que o local é inviolável.

Ou seja, os investigadores não podem solicitar imagens das câmeras de segurança de dentro da representação da Hungria, e nem quebrar o sigilo de equipamentos internos.

