PF apreende encomendas desviadas por funcionário do Correios em Três Lagoas

A Operação "Destino Certo" da Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal de Três Lagoas em investigação que busca reprimir a apropriação e furto de encomendas por parte de funcionário público da Empresa de Correios e Telégrafo (ECT).

No dia 16 de fevereiro, por voltas das 18h, chegou na Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas/MS a informação de que um funcionário dos correios não realizava as entregas das encomendas e as levava para sua casa.

No mesmo dia, durante diligência preliminares, foi confirmada as informações.

Já na sexta-feira (17), durante as buscas em suas duas residências, foi identificado a "existência de milhares" de correspondências que não foram entregues aos seus destinatários, muitas estavam violadas e com cartões bancários expostos.

As correspondências estão em trâmite de devolução aos Correios, para que seja feita a devida destinação fazendo jus ao nome da operação "Destino Certo".

