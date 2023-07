Suspeito de abusar de duas crianças é preso em operação da PF na Capital

Sarah Chaves, com informações da PFMS

Com o objetivo de combater a produção, compartilhamento e posse de conteúdo relacionado à exploração sexual infantojuvenil, a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (4), a Operação Omopotî Haguã.

Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva em desfavor de um morador de Campo Grande, suspeito de abusar sexualmente de duas crianças.

Além dos mandados exarados pela justiça, um homem foi preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil.

Durante a operação, foram apreendidos materiais que serão analisados para identificar as vítimas e fornecer o apoio necessário às famílias.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também