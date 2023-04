PF captura em março, 15 foragidos condenados por estupro de vulnerável em MS

Sarah Chaves, com informações da PF

Os foragidos da Justiça capturados em Mato Grosso do Sul pela Polícia Federal somam 30 presos por tráfico de drogas, 17 por furto e roubo, 15 por estupro de vulnerável, 15 por pensão alimentícia. E ainda, presos por homicídio, violência doméstica, receptação e organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram capturados durante o mês de março, 96 foragidos da justiça. Dentre os arrestados em Mato Grosso do Sul no mês de março de 2023, destaca-se a prisão de uma foragida paraguaia, capturada com o apoio da INTERPOL.

Grupos especializados da Polícia Federal são mantidos em todas as suas delegacias. Estes grupos são formados por policiais especializados em investigação e busca de criminosos procurados pela justiça, contam com recursos tecnológicos avançados e uma ampla rede de colaboradores, incluindo outras instituições policiais e órgãos de inteligência.

Para a captura de foragidos internacionais a Polícia Federal mantém parcerias com outros países. Por meio de acordos de cooperação, a PF tem conseguido prender criminosos que se escondem em outros países e que tentam escapar da justiça brasileira.

Deixe seu Comentário

Leia Também