PF cumpre mandado de busca contra comÃ©rcio ilegal de armas de fogo em MS

Sarah Chaves, com informações do PF

Com o objetivo combater o comércio ilegal de arma de fogo e munições, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (31), a Operação Escape em Mato Grosso do Sul

As investigações apontaram que empresa dedicada ao comércio de armas e munições transferiu grande quantidade de seu acervo de Campo Grande para Fátima do Sul, desrespeitando a legislação em vigor.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Fátima do Sul. Durante as buscas, foram apreendidas armas com suspeitas de irregularidades.

