PF conclui inquérito sobre o assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips

A Polícia Federal (PF) concluiu na última sexta-feira (1º), quase dois anos e meio após os crimes, o inquérito sobre os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

"A investigação confirmou que os assassinatos foram em decorrência das atividades fiscalizatórias promovidas por Bruno Pereira na região. A vítima atuava em defesa da preservação ambiental e na garantia dos direitos indígenas", disse a corporação em nota.

Bruno e Dom foram mortos a tiros em 5 de junho de 2022, em Atalaia do Norte, no Amazonas, quando visitavam comunidades próximas à Terra Indígena Vale do Javari. Dom Phillips estava no Brasil com o objetivo de entrevistar lideranças indígenas e ribeirinhos para um novo livro-reportagem sobre a Amazônia que planejava escrever.

O jornalista britânico viajava junto do indigenista Bruno Pereira, que era um experiente indigenista e estava licenciado na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) desde fevereiro de 2020, por questões políticas, e atuava como consultor técnico da organização não governamental União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja).

No relatório final sobre a apuração, a PF manteve o indiciamento de nove investigados ao Ministério Público Federal (MPF). Dentre os indiciados está Ruben Dario da Silva Villar, apontado como mandante do crime.

A corporação não revelou o nome dos demais oito indiciados, que estão tiveram papéis na execução dos homicídios e na ocultação dos cadáveres de Bruno e Dom.

Foi concluído também que a motivação do crime seria o trabalho do indigenista, que contrariava os interesses de grupos que ameaçam o bem-estar e a integridade de parte da população local.

