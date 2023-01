PF cumpre mandados contra criminosos que recrutavam traficantes para SC

Na manhã desta quinta-feira (12), a Polícia Federal de Ponta Porã deflagrou a Operação Última Onda, com o objetivo de reprimir o tráfico internacional de drogas.

Investigações apontam que uma organização criminosa recrutava jovens para transportar drogas do Paraguai para cidades de Santa Catarina, principalmente Balneário Camboriú.

Foram cumpridos 6 mandados de buscas e apreensão e 5 mandados de prisão nas cidades de Balneário Camboriú, Rio do Sul e São Bento do Sul, todas do estado de Santa Catarina.

Ainda não há detalhes sobre as prisões ocorridas e itens apreendidos.

