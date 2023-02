PF cumpre mandados contra tráfico internacional de drogas em MS

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (9) em Três Lagoas, a Operação Patrono Oculto com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão, bem como de prisão temporária, expedidos no contexto de investigação de repressão a grupo organizado responsável pelo transporte de drogas através das rodovias de Mato Grosso do Sul.

Ano passado, foi realizada a prisão de homem flagrado por tráfico internacional de drogas em Brasilândia. Com o aprofundamento das investigações foi possível identificar o responsável pelo suporte financeiro e logístico da empreitada criminosa.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária, expedido pela Justiça Federal de Três Lagoas.

A deflagração da operação tem como objetivo identificar outros integrantes do grupo criminoso e o consequente desmantelamento de toda estrutura criminosa.

Denominou-se a operação de Patrono Oculto, pois o grupo conta com indivíduo, que, de forma oculta, direciona e subsidia os demais membros.

Deixe seu Comentário

Leia Também