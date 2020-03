PF deflagra operaÃ§Ã£o contra policiais que sequestraram refugiado

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Refugio na manhã desta quarta-feira (18), em Corumbá, cumprindo mandatos de busca e apreensão e prisão preventiva contra policiais militares que estariam envolvidos em um sequestro de refugiado boliviano.

Segundo informações da PF, o crime aconteceu em 2019, quando um grupo de pessoas abordou um cidadão boliviano que estava refugiado no Brasil, os criminosos estavam armados. Vale lembrar que a vítima era procurada na Bolívia por conta de um mandado de prisão em aberto.

A polícia explica que o cidadão boliviano tentou fugir dos criminosos ao chegar no ponto de controle migratório em Corumbá/MS, mas foi impedido e levado à força para a Bolívia.

A Polícia Federal explicou que os criminosos podem ser policiais militares que tentaram se passar por policiais federais, por conta disso toda a operação teve apoio da Corregedoria da Polícia Militar.

O crime de retirar ilegalmente o estrangeiro, que estava na condição de refugiado no Brasil, é registrado como sequestro e migração ilegal com o uso da violência. A PF explica que após a deflagração, haverá a comunicação, pelos meios oficiais, às Autoridades Bolivianas dos dados da operação, para que sejam tomadas as medidas pertinentes.

Ao todo, participam da operação 41 Policiais Federais e 10 Policiais Militares do Estado do Mato Grosso do Sul.

O nome da operação é uma alusão ao instituto de direito internacional que abrigava o cidadão boliviano no território nacional antes de sua retirada ilegal do Brasil.

Deixe seu Comentário

Leia Também