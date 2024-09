PF desarticula grupo que traficava pessoas e cumpre mandado em Paranaíba

Para tentar combater o tráfico de pessoas, a Polícia Federal deflagrou a Operação Rapax durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (26), na cidade de Paranaíba, em Mato Grosso do Sul e outros três estados, sendo São Paulo, Paraná e Goiás.

Conforma as informações policiais, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, bloqueio de valores e de carteiras de criptomoedas, que podem totalizar até R$ 26 milhões. Além disso, foram cumpridas imposições de medidas cautelares diversas de prisão aos investigados.

Durante as investigações, as autoridades conseguiram identificar que a organização criminosa está sediada no Brasil e em países europeus, como a Croácia e a Bélgica. Eles tinham como objetivo fazer o agenciamento, aliciamento e recrutamento de mulheres brasileiras com a finalidade de exploração sexual e submissão ao trabalho forçado na Europa.

Além disso, investiga-se complexa trama financeira para internalização e repartição dos proventos do crime, seja envolvendo criptomoedas, seja por meio de fraudes financeiras, como empresas de fachada e pessoas interpostas.

A Polícia Federal contou com apoio da Europol e cooperação policial da Bélgica e da Croácia, o que foi fundamental para identificação do núcleo europeu da organização criminosa. A investigação prossegue com a análise do material apreendido e outras medidas investigativas.

