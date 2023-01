PF diz que 527 terroristas foram presos e 599 liberados

A Polícia Federal (PF) informou nesta terça-feira (10) que 527 pessoas envolvidas nos atos terroristas deste domingo (8), em Brasília, foram presas e outras 599 foram fichadas e liberadas pela corporação.

Nesta segunda-feira (9), cerca de 1,5 mil pessoas foram levadas até a Academia da Polícia Federal, onde cerca de 50 advogados se dirigiram até o local para oferecerem seus serviços aos detidos pela PF. Desse total, 30 foram encaminhados para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade.

Segundo a corporação, as pessoas liberadas foram soltas por “questões humanitárias”, já que se tratavam de detidos com problemas de saúde, em situação de rua, grávidas e mães acompanhadas de crianças.

Toda a ação foi acompanhada de perto pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do DF (OAB-DF), que confirmou a soltura de todos os que se encaixavam dentro deste grupo.

