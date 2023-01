PF faz nova operação em MS e mais 5 estados contra envolvidos em atos golpistas

A Polícia Federal iniciou, na manhã desta sexta-feira (20), mais uma operação para conseguir identificar pessoas que participaram, financiaram ou até mesmo fomentaram os atos golpistas no dia 8 de janeiro em Brasília. Mandados estão sendo cumpridos em Mato Grosso do Sul e outros cinco estados.

Essa é a primeira fase da 'Operação Lesa Pátria'. Na oportunidade do ataque, golpistas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF (Supremo Tribunal Federal).

Ao todo estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Em solo sul-mato-grossense, a PF não informou em quais cidades estão sendo feitas as diligências da operação.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

