PF mira esquema de fraude em locação de veículos em Campo Grande

A Polícia Federal mirou um esquema de financiamento fraudulento arquitetado por uma quadrilha criminosa que evita pagar parcelas dos carros previstos em contrato com instituições financeiras de Campo Grande.

A Operação Finan foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (15).

Segundo divulgado pela PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão ordenado pela Justiça Federal, além do bloqueio de bens do indivíduo suspeito de comandar o citado esquema.

Os automóveis denominados "Finan" são veículos adquiridos por meio de fraude documental ou com a utilização de dados pessoais de terceiros, em financiamentos de logo prazo junto a bancos ou instituições financeiras, com a prévia intenção de não adimplir as prestações previstas no contrato, daí o nome da operação.

Tais crimes são de competência da Justiça Federal e apurados pela Polícia Federal em virtude do potencial abalo à estabilidade e credibilidade do Sistema Financeiro Nacional, além de causar prejuízos ao patrimônio das instituições financeiras lesadas, com pena de reclusão, de dois a seis anos.

