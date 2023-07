PF prende traficantes de MS durante operação no litoral de Santa Catarina

Na manhã desta sexta-feira (7), a Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, deflagrou uma operação para prender suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Ponta Porã, mas que estavam em Balneário Camboriú (SC). Eles não foram identificados.

Durante a manhã, as equipes cumpriram dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da Comarca de Balneário Camboriú, em endereços ocupados pelos suspeitos.

A investigação foi iniciada quando policiais federais suspeitaram dos homens em um restaurante e os acompanharam, verificando que utilizavam veículo com placas do Paraguai e estavam hospedados em imóvel de luxo.

Realizadas diligências, foi possível a identificação dos suspeitos, bem como apurados indícios de que um dos homens pode estar envolvido em homicídio que chocou a região de fronteira em Mato Grosso do Sul no ano de 2016.

Durante as buscas os policiais encontraram armas de fogo (com equipamentos de uso restrito), máscara e diversos telefones celulares, prendendo os suspeitos em flagrante pelo crime de porte ilegal de armas de fogo. Eles foram identificados como suspeitos de envolvimento com facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas com atuação na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

