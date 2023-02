Três pessoas são presas em Corumbá por promoverem migração ilegal

Sarah Chaves, com informações da PF

A Polícia Federal encontrou em Corumbá o imóvel que era utilizado como ponto de embarque de estrangeiros que entraram ilegalmente no Brasil. No local, haviam três ônibus estacionados e várias vans bolivianas.

Um dos ônibus estava sendo preparado para transportar cerca de 40 estrangeiros sem o devido procedimento de controle migratório.Três pessoas foram presas em flagrante sendo um brasileiro e um casal de bolivianos pela prática do crime de promoção de migração ilegal.

O cidadão boliviano já havia sido preso em janeiro de 2022 pelo mesmo crime. O ônibus que estava sendo preparado para viagem e um veículo com placas bolivianas foram apreendidos pela Polícia Federal.

Esse é o quarto flagrante registrado em Corumbá/MS, nos últimos dois meses, de promoção de migração ilegal.

A Delegacia da Polícia Federal em Corumbá mantém canal de denúncias anônimas através do e-mail [email protected] e do telefone 67 9 9202 8240.

