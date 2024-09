PF trabalha para identificar quem continuou a usar o X após bloqueio no Brasil

A Polícia Federal (PF) trabalha para identificar as pessoas que seguiram usando a rede social X, antigo Twitter, mesmo após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que bloqueou a plataforma no Brasil no dia 30 de agosto.

Na decisão que estabeleceu o bloqueio da plataforma, Moraes também impôs multa diária de R$ 50 mil para quem burlasse a decisão utilizando de redes privadas, como ferramentas de VPN.

As VPNs permitem o acesso ao site bloqueado ao utilizar um número aleatório de IP, que identifica o computador usado no acesso à internet, que é originário de fora do Brasil, assim, driblando as restrições impostas aos usuários brasileiros.

A identificação dos acessos irregulares foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizada por Moraes na última segunda-feira (16).

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também