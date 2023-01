PF usará DNA recolhido para coletar provas contra invasores

A Polícia Federal (PF) usará o material genético colhido dos presos na hora da invasão às sedes dos Três Poderes e no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, para comparar com as amostras coletadas nos locais e objetos depredados durante os atos terroristas.

Além disso, a PF periciará os celulares de quem foi apreendido. O ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou que mais de mil telefones foram apreendidos, e que eles estão sendo examinados por técnicos, que analisam trocas de mensagens e com quem esses diálogos ocorreram.

A PF espera obter com as análises de DNA comprovação de quem esteve presente no local da depredação. Já com a perícia dos aparelhos, espera encontrar, com ajuda das mensagens, identificar os responsáveis por financiarem a invasão.

