Picape fica completamente destruída ao pegar fogo após colisão com carreta

Uma picape Fiat Strada, ficou totalmente destruída ao pegar fogo depois de colidir com a traseira de uma carreta na BR-262, próximo a Nova Casa Verde, em Nova Andradina, durante a manhã desta quinta-feira (18).

Conforme as informações iniciais, o motorista teria saído do veículo em segurança, antes de as chamas se espalharem. O motorista foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado para o Hospital Regional em Nova Andradina, mesmo não tendo ferimentos graves pelo corpo.

Ele contou que o frio da picape travou do nada, não conseguindo evitar a colisão com a carreta. As chamas começaram logo após o impacto.

Segundo o site Jornal da Nova, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e conseguiu conter as chamas que consumiam o veículo.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também esteve presente para o registro e controle da situação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também