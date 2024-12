Pior que agiota: Homem é ameaçado de morte após não concordar com juros de dívida

Homem, de 57 anos, foi ameaçado de morte após discordar dos juros cobrados pelo autor, de 73 anos, na cidade de Deodápolis. O caso foi registrado na segunda-feira (9).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ivinotícias, a situação teve início em 2023, quando o denunciante adquiriu um veículo do autor por R$ 22.000,00. Foram pagos R$ 13.000,00 como entrada, ficando o saldo de R$ 9.000,00 dividido em parcelas de R$ 500,00.

No entanto, dificuldades financeiras no início de 2024 fizeram com que o homem pagasse as parcelas parcialmente, embora sem deixar de realizar os depósitos mensais. Já faltando apenas R$ 600 para quitar o valor, ele resolveu procurar o autor e ofereceu R$ 400,00, comprometendo-se a pagar o restante até o dia 20.

Acontece que o autor detalhou que faltava R$ 4 mil para pagar a conta, por conta dos juros causados pelos atrasos e diminuição dos valores da parcela. Porém, a vítima afirmou que a ‘cobrança de juros’ não havia sido acordada na negociação inicial. Os dois então tiveram uma discussão, momento em que o cobrador recusou receber o restante do dinheiro e afirmou que o homem não lhe devia mais nada.

Já durante a segunda-feira, o autor e seu filho foram até a casa da vítima, pedindo R$ 2 mil para quitar de vez o débito, o que não foi aceito pelo homem. Diante da situação, o antigo dono do carro passou a fazer ameaças dizendo: "Eu venho aqui na sua casa e vou te apagar. Eu vou te matar”.

Depois disso, ele deixou o local e a vítima correu até a delegacia, onde registrou o caso.

