Pitbull mata filhote após ser capturado tentando atacar funcionários de obra

Um cachorro pitbull matou um filhote ao ser capturado durante a manhã de sábado (27), na Avenida Seis, localizada na região central de Chapadão do Sul. O dono do animal não chegou a ser encontrado.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao Corpo de Bombeiros, que tentava conter um cachorro da raça pitbull que estava atacando trabalhadores de uma obra da região.

Ao chegar no local, as equipes encontraram o animal contido por uma rede de captura. Apesar dos ataques ninguém foi ferido e o dono do cachorro não chegou a ser encontrado.

Depois de contido, ele foi levado para o canil, porém, acabou abocanhando um filhote, que infelizmente estava dentro do local. Apesar das tentativas, o pequeno faleceu na boca do pitbull.

Pouco tempo depois, eles conseguiram tirar o filho da boca do cachorro. Diante da situação, o caso foi registrado pela Polícia Militar na delegacia de cidade, como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

