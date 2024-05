PM apreende 14 máquinas caça-níqueis em cassino clandestino no Jardim São Bento

Um cassino clandestino foi fechado durante uma batida policial na noite desta segunda-feira (27) na região do Jardim São Bento, em Campo Grande. O local, que funcionava há pelo menos quatro meses, ficava na rua Luiz Dodero, e haviam 14 máquinas caça-níqueis que foram apreendidas pela Polícia Militar.

A informação inicial era de que os policiais foram acionados para atender uma discussão entre duas pessoas, sendo que uma delas estaria armada. Ao jogar pelo endereço repassado, não localizaram ninguém e os militares passaram a questionar sobre a existência da briga para outras pessoas.

Testemunhas relataram que a briga era em outro endereço, em frente a uma casa de jogos com máquinas caça-níqueis e viram um homem sair armado. Quando se aproximaram pelo local, os militares visualizaram as máquinas ligadas e com as luzes refletindo de dentro para fora e rapidamente fizeram contato com o segurança do local, de 36 anos.

Ele explicou que está trabalhando há quatro semanas no local e foi contratado por uma mulher, onde recebia R$ 1 mil por mês, além da comissão pela segurança da residência. O homem também relatou que no local comparecia bastante gente, mas em relação à briga com uma pessoa armada, não notou nenhuma confusão.

O guincho da Polícia Militar foi acionado para recolher as máquinas e as máquinas de cartões, que foram levadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como jogo de azar.

A Polícia Civil deve investigar o caso a partir de agora.

