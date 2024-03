PM apreende drogas, arma e muniÃ§Ãµes em boca de fumo fechada em Sonora

Uma ação coordenada pela Polícia Militar terminou com o fechamento de uma boca de fumo, além da apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, arma e munições na manhã de sexta-feira (1º) em Sonora, cidade a 363 quilômetros de Campo Grande.

A intervenção começou após a Guarnição da PM, que fazia patrulhamento pela Rua Rio Grande do Norte, identificar um indivíduo, de 27 anos, saindo de uma residência frequentemente apontada como boca de fumo.

Ao notar os policiais, o homem tentou fugir, porém, acabou sendo interceptado. Com ele foram apreendidos uma quantidade de crack, além da informação sobre onde ele havia adquirido a substância.

Com as informações, as equipes da PM solicitaram apoio da Polícia Civil e seguiram até o endereço informado, onde um jovem de 21 anos, ao avistar a chegada das autoridades, tentou evadir-se pulando alguns muros, mas acabou capturado.

No local foi apreendido, além de quantidade expressiva de maconha, diversos eletrônicos, como celulares e um tablet. Suspeita é que esses bens tenham sido trocados por entorpecentes.

Durante busca minuciosa, os policiais encontraram mais drogas enterradas no quintal da residência, escondidas em um colchão, uma arma de calibre 9mm e diversas munições armazenadas em uma caixa.

O jovem e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia.

