PM de Nova Itamarati recupera caminhão roubado que seguia para Ponta Porã

Policiais Militares do Distrito de Nova Itamarati atenderam uma uma ocorrência de roubo na manhã desta quinta-feira (8), conforme a denúncia, um caminhão roubado estaria indo a Ponta Porã e o proprietário do veículo estaria sendo mantido em cárcere privado.



A partir da denúncia, os policiais se dirigiram até a Rodovia MS-164, onde avistaram o caminhão com as características informadas, com um semirreboque acoplado, com placas do município do Rio Grande do Sul.



Em abordagem, o condutor um homem de 58 anos disse que pegou o veículo na cidade de São Paulo com um adolescente que se apresentou como filho do proprietário do caminhão e ia para Ponta Porã para troca de pneus e manutenção



Os policiais efetuaram a checagem do caminhão e constataram que se encontrava com registro de roubo.



Em seguida, a equipe conseguiu contato com a esposa do proprietário do caminhão que informou desconhecer o motorista que estava com o caminhão e disse, também, que seu marido iria carregar o caminhão no município de Amambai/MS e depois disso não teve mais contato, suspeitando de que seu marido foi vítima de roubo e que provavelmente estaria sendo mantido em cárcere privado.



Diante das circunstâncias, o autor foi detido e encaminhado ao Primeiro Distrito Policial, onde foi entregue juntamente com o caminhão recuperado.

