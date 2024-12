PM encontra entorpecentes em pote de doce de conveniência de fachada no Vida Nova III

Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar encontrou uma conveniência que estava sendo usada como fachada para o tráfico de drogas no bairro Vida Nova III, e quatro pessoas foram conduzidas à delegacia na madrugada de domingo (15), em Campo Grande.



De acordo com o boletim de ocorrência após a denúncia de tráfico de drogas em uma conveniência de fachada, a Força Tática da Polícia Militar efetuou diligências próximo ao local, quando avistou um casal saindo da conveniência. Eles foram abordados e confessaram que haviam comprado cocaína no estabelecimento por R$ 50.



Quando a guarnição se aproximou do local para investigar, os dois funcionários correram para os fundos do estabelecimento.

Em uma bancada, o que seria um pote de doces, estava repleto de porções de maconha e papelotes de cocaína pura.



Ao acessar os fundos da conveniência apenas um dos autores, identificado como Luiz, estava no local, enquanto o outro que deixou o documento cair e foi identificado como Rafael, fugiu pulando muros de outras residências e não foi localizado.



No telhado do imóvel foram encontrado papelotes de cocaína que somados totalizaram 178 gramas, e várias porções de maconha somaram mais de 1 kg, além de uma máquina de precisão, duas máquinas de cartões, três telefones e mais de R$ 160 em cédulas trocadas.



Os autores receberam voz de prisão sendo que o casal que adquiriu os entorpecentes na conveniência foi liberado e deve responder por porte drogas por uso pessoal, enquanto o Luiz foi autuado por tráfico de drogas. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac Cepol.



