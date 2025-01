PM encontra fuzil e drogas ao atender denúncia de maus-tratos aos animais em Ponta Porã

Drogas, fuzil e vários equipamentos eletrônicos foram apreendidos pela Polícia Militar durante o atendimento de uma denúncia de maus-tratos a um animal doméstico, em Ponta Porã. O caso aconteceu na noite de terça-feira (28).

Conforme as informações policiais, ao chegarem ao local para verificar a denúncia, os agentes sentiram um forte odor de maconha vindo da residência. No momento da abordagem, um homem que estava dentro do imóvel avistou a viatura policial e fugiu pelos fundos, pulando um muro e carregando um objeto semelhante a uma arma de fogo.

A equipe policial questionou um vizinho sobre o morador da casa, mas ele afirmou não o conhecer, relatando apenas que, em algumas ocasiões, alimentou o cão que vivia na residência, já que o animal parecia estar sozinho.

Durante a vistoria no imóvel, os agentes encontraram um fuzil Steyr AUG calibre .556, três carregadores e 60 munições do mesmo calibre. Além disso, foram apreendidos 400 gramas de maconha, 11 porções de cocaína, uma balança de precisão e diversos acessórios para consumo de entorpecentes.

Entre os itens localizados, também havia dois drones de alta tecnologia com 10 baterias e dois controles, dois dispositivos GPS e um equipamento eletrônico ainda não identificado. A polícia também encontrou caixas vazias de pistolas e peças de motocicletas, como chassis e tanques de combustível, levantando suspeitas sobre um possível desmanche de veículos.

Enquanto a ação era deflagrada, um homem chegou ao local afirmando que havia sido enviado pelo proprietário da residência para verificar a presença dos policiais.

Os materiais apreendidos e a testemunha foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis. A polícia segue investigando o caso e busca localizar o suspeito que fugiu.

