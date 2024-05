PM fecha cassino clandestino no Guanandi e apreende 16 máquinas caça-níqueis

A fachada indica um bar ou até mesmo uma lanchonete, mas o que muitos não sabiam é que no interior do estabelecimento, estavam 16 máquinas caça-níqueis, numa espécie de cassino clandestino, na rua Piriá, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Durante a noite desta quarta-feira (29), a Polícia Militar recebeu informações acerca de um novo "cassino" e ao chegar encontrou três senhoras praticando a atividade ilícita, na qual é proibida no Brasil.

Informações preliminares repassadas para a reportagem apontam que quatro pessoas foram detidas - entre eles, um policial penal. Eles serão ouvidos na delegacia para que esclareçam possíveis participações na jogatina.

As idosas saíram do local e não foram detidas, apenas liberadas. Não há informações ainda sobre há quanto tempo o local escondia essa prática ilícita.

A PM espera o guincho para fazer a remoção de todas as máquinas. É esperado que a Polícia Civil faça uma aparição no local para verificar mais algumas evidências sobre o cassino.

Esse é o segundo "cassino clandestino" que a Polícia Militar descobre e estoura nesta semana. O primeiro, na noite de segunda-feira (27), quando houve denúncias sobre uma residência na rua Luiz Dodero, que estava com 14 máquinas caça-níqueis escondidas.

Naquela oportunidade, um segurança afirmou que havia sido contratado há praticamente um mês e que a casa funcionava como enriquecimento ilícito há quatro meses.

