PM prende traficantes e fecha 'biqueira' no Jardim Los Angeles, em Campo Grande

A ação de policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) prendeu dois homens e fechou uma “biqueira” de drogas no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande, na noite de segunda-feira (16). Além das prisões, foi apreendida grande quantidade de droga fracionada.

Conforme apurado pela reportagem, um andarilho chamou a atenção dos policiais. Ao perceber a aproximação dos militares, ele correu para uma residência na rua Cunha Matos. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem no imóvel.

Na casa, os policiais se depararam com dois elementos e um outro pulou o muro ao ver que era a polícia. Durante a abordagem, foi possível constatar que a casa era uma residência vazia, sem móveis, e que, na sala, havia várias sacolas contendo papelotes, pinos e embalagens com substâncias análogas à cocaína e à maconha.

Questionados sobre os entorpecentes, os indivíduos informaram que pertenciam a um rapaz, o qual teria corrido para o fundo da casa e pulado o muro. Diante do flagrante, também foi localizada, no mesmo cômodo, uma quantia em dinheiro que totalizava R$ 300,05 (trezentos reais e cinco centavos), em cédulas e moedas, bem como dois celulares, uma máquina de cartão e uma balança de precisão com vestígios de um pó branco, aparentemente substância análoga à cocaína.

Tais objetos são comumente utilizados para a preparação e comercialização de entorpecentes. Após os procedimentos, foi constatado que no local havia 813 trouxinhas (papelotes) de substância análoga à cocaína, pesando 246 gramas; 285 eppendorfs (pinos) da mesma substância, pesando 134 gramas; e 172 porções de substância análoga à maconha.

Diante da situação, os suspeitos foram presos, e a droga foi encaminhada à Denar – Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico. Já os presos permaneceram no Cepol – Centro Integrado de Polícia Especializada.

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