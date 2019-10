PM prende três pessoas após tentativa de furto em supermercado

Dois homens e uma mulher foram presos pela Polícia Militar acusados de tentativa de furto em um supermercado na noite da última quarta (02).

Os funcionários da loja conseguiram deter o trio pois haviam tentado sair com várias mercadorias sem efetuar o devido pagamento. Dentro dos carrinhos haviam, carnes, cervejas, produtos de limpeza, sandálias entre outros, totalizando o valor de R$ 2.107,59.

Os suspeitos foram abordados pelos funcionários do Supermercado quando já estavam no pátio do estabelecimento. Os três foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) juntamente com toda a mercadoria, para as devidas providências.

