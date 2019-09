Mulher tenta furtar bebê de seis dias dentro de pochete

Uma americana, de 43 anos, foi presa no aeroporto tentando contrabandear aos EUA um bebê de apenas 6 dias, dentro de uma pochete grande.

A polícia filipina informou na quinta-feira (5) que Jennifer Talbot comprou o bebê da mãe da criança, que ela havia conhecido pela internet. O bebê ficou o tempo todo preso à cintura de Jennifer.

A americana conseguiu passar pelos agentes de imigração, mas, no momento do embarque, um funcionário da Delta Airlines notou que "havia algo errado" e chamou a polícia.

A americana foi apresentada em rede nacional por uma TV filipina. Jennifer vai responder por tráfico humano, abuso de criança e sequestro.

De acordo com a investigação, a mãe do bebê, Maricris Dulap, fez contato com Jennifer por meio de um site, quando as duas negociaram a adoção informal da criança, que ainda estava no ventre da filipina.

Jennifer viajou para Davao no mês passado e ficou com Maricris até que ela desse à luz. A quantia envolvida no "negócio" não foi determinada.

