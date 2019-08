Sequestrado dentro de casa, bebê de 3 meses é encontrado pela polícia

Rauster Campitelli, com informações do R7

O bebê de três meses que havia sido raptado dentro de casa na sexta-feira (30), na comunidade do Cajueiro, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro, foi encontrado por agentes do 29ª DP (Madureira). Segundo informações da Polícia Militar, o menino Ìtalo foi encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Os depoimentos dos parentes e vizinhos foram colhidos na unidade policial e as perícias já foram realizadas. A mãe da criança, Darlena dos Santos, contou que estava dormindo com o menino quando um homem invadiu a residência. Ela disse à equipe da Record TV Rio que apenas o portão da rua estava trancando e acredita que o suspeito tenha pulado o muro para entrar na casa.

A mãe correu atrás do homem, mas não conseguiu alcançá-lo. Ela descreve o suspeito como negro, magro, de cabelo curto, 1,75 metros e que vestia uma camisa amarela, com tecido que lembra ao de camisas de times de futebol. "Eu não tenho nenhuma suspeita, eu não imagino ninguém que tenha feito isso", afirmou Darlena.

Em depoimento à Polícia Civil, Darlena disse que pediu ajuda a vizinhos, amigos e ao seu ex-marido, que é o pai da criança. O caso esta sendo investigado pela 29ª DP (Madureira).

