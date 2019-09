Jovem arromba portão a chutes, mas é impedido de furtar por vizinhos

Gabriel da Silva Paim, 21 anos, foi preso após arrombar o portão e invadir uma residência no bairro Buriti, em Campo Grande, na noite de dessa quarta-feira (24).

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele foi detido por vizinhos quando tentava fugir do local com uma televisão. Outros suspeitos que estavam com ele conseguiram fugir.

Ainda de acordo com o registro policial, Gabriel e dois suspeitos chegaram ao endereço de carro. O jovem e outro ladrão arrombaram o portão da casa com chutes e invadiram o imóvel. O terceiro homem ficou dentro do carro dando cobertura para a dupla.

Vizinhos ouviram a movimentação e flagraram o momento em que Gabriel tentava deixar a casa carregando uma televisão de 50 polegadas. Ele foi detido pelas testemunhas.

O homem que estava no carro fugiu e o que estava dentro na casa também fugiu pulando muros. Nenhum dos dois foi localizado ou identificado.

Para a polícia, Gabriel assumiu que ele e a dupla haviam cometido outros furtos, entre eles de uma televisão em uma casa invadida no bairro Nova Campo Grande pouco tempo antes.

A Polícia Militar realizou buscas na região e localizou o veículo usado pelo trio abandonado no bairro União.

No carro foram encontrados três celulares, duas caixas com joias, R$ 22 e quatro relógios. Foi encontrada também a televisão furtada no bairro Nova Campo Grande.

Gabriel foi preso e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.

