Polícia apreende dupla de adolescentes que furtou casa lotérica e supermercado

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

Ao chegar ao local de trabalho nesta quinta-feira (29), o proprietário de uma casa lotérica e de um supermercado localizados no município de Antônio João, se deparou com as portas arrombadas e vários objetos furtados. Alertados pela vítima, investigadores da Policia Civil, coordenados pelo delegado Dr. Mikail Farias, deram início as investigações, que resultaram na apreensão de dois adolescentes e esclareceram uma onda de furtos que vinha acontecendo na cidade nos últimos dias.

A dupla de adolescentes seria responsável por vários furtos ocorridos nos últimos dias em Antônio João. Eles foram encaminhados à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.

Na residência dos adolescentes, os investigadores apreenderam os objetos furtados e uma motocicleta com placas de Ponta Porã que se encontrava sem a documentação, pois seria de um homem que teria saído da residência antes da chegada dos investigadores, a quem os adolescentes assumiram a responsabilidade pelos furtos ocorridos durante a madrugada.

