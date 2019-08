Homem que furtou carro dos Correios com provas do Encceja é preso

Priscilla Porangaba, com informações do JPNews

A Polícia Militar prendeu nessa quarta-feira (28) o rapaz, não identificado, que furtou um veículo dos Correios que fazia entrega das provas do Encceja na madrugada de domingo (25).

Segundo informações doJP News, ele foi localizado no bairro Vila Maria após denúncias anônimas. A polícia foi ao local e flagrou o indivíduo com as mesmas características do autor do furto.

Na abordagem, o suspeito fugiu, mas acabou capturado pelos agentes. Ele relatou que no dia do crime estava saindo de uma festa onde um grupo de pessoas tentava agredi-lo, e teria furtado o carro para escapar das agressões e disse que apenas pretendia ir para casa e abandonar o veículo em seguida.

Mas, após tomar o veículo que estava estacionado em frente a uma escola no bairro Vista Alegre, o rapaz acabou capotando o carro no bairro Jardim Brasília, nas proximidades da BR-262. Apesar do fato, ele conseguiu fugir abandonando o carro.

