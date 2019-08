Ladrão furta carro dos Correios com provas do Encceja, capota e foge

Priscilla Porangaba, com informações do Sigo News

Uma Fiat Fiorino dos Correios foi furtada durante a entrega das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja ), na manhã deste domingo (25) em frente à Escola Municipal Joaquim Marques de Souza, em Três Lagoas.

Na sequência, o veículo foi localizado capotado, no Bairro Jardim Brasília. Conforme o site Sigo News, o motorista realizava a entrega das provas e ao descer na escola, por volta das 6h, deixou o carro ligado, quando retornou para continuar as entregas não encontrou mais o automóvel.

Equipe da Polícia Militar foi acionada e durante atendimento à ocorrência recebeu informação de que um veículo dos Correios havia capotado no Bairro Jardim Brasília, na região da BR-262.

O carro foi localizado abandoando, parcialmente destruído com as quatro rodas para cima. O ladrão fugiu após o acidente e ainda não foi localizado.

No interior do veículo, as provas do Encceja foram encontradas intactas, não havia sinal de violação dos malotes, segundo o site.

Questionado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), informou que o episódio não prejudicou o exame, pois os malotes com os materiais estavam lacrados e deu tempo de entregar o restante das provas nas outras escolas.

Neste domingo, 101.354 foram inscritos para a prova em Mato Grosso do Sul. O exame mede as competências dos candidatos no currículo do ensino fundamental e do ensino médio, além de proporcionar certificação de escolaridade.

