Ladrão cai do telhado ao tentar furtar residência de guarda civil

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã Informa

A Guarda Civil Municipal de Fronteira (GCMFron) foi acionada por um agente da mesma na noitede terça-feira (17), relatando que sua residência tinha sido invadida pelo indivíduo Pedro Igor Peres, 23 anos, na bairro Parque das Aroeiras, em Ponta Porã.

Ao chegar no local a guarnição se deparou com Pedro, já detido pelo agente de segurança pública que se encontrava em seu dia de descanso. Foi relatado que o mesmo adentrou na sua residência pelo telhado, vindo a cair, ocasionando apenas arranhões no autor.

Devido a tentativa de furto houve em danos materiais na casa da vítima, a guarnição fez uma varredura no entorno, sendo localizado uma motocicleta estrangeira modelo biz vermelha, com uma mochila contento apenas roupas e bebida no seu interior.

Diante dos fatos, o cidadão foi encaminhado a unidade da Primeira Delegacia de Polícia de Ponta Porã para as providências cabíveis.

