PMA instala novas câmeras para redução de atropelamentos de animais em rodovias

Com a parceria entre a Polícia Militar Ambiental e o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) para desenvolvimento de ações de educação, orientação e intervenção que diminuam os casos de atropelamentos de animais silvestres na rodovia BR 262, foram instaladas câmeras de monitoramento no trecho entre Aquidauana e Corumbá.

As novas câmeras foram instaladas pela PMA de Miranda e técnicos do Instituto que realizaram a coleta dos cartões de memória das que já estavam instaladas no monitoramento dos locais detectados pelos pesquisadores do Instituto como mais preocupantes e onde há mais passagem de fauna.

Os ações também serão intensificadas nas barreiras educativas aos motoristas, especialmente nos Postos da Polícia Militar Ambiental presentes na BR 262. Além das câmeras, também estão sendo instalados bonecos com bandeiras de alerta, para que os motoristas tenham mais cuidado em pontos de maior migração de animais.

