PMA resgata 170 galos usados em rinhas na Capital

Cerca de 170 galos foram resgatadas pela PMA (Polícia Militar Ambiental), em Campo Grande, no sábado (8). Dois proprietários rurais de foram multados em R$ 85 mil, após denúncia levar equipe policial até locais usados para rinha de galo. A maioria das aves estavam mutiladas.

Conforme boletim de ocorrência, os polícias se dirigiram para uma propriedade na rua Tarsila do Amaral, no Jardim Centenário, onde o funcionário do local permitiu a entrada das equipes. A testemunha confessou prestar serviços para o dono do local, de segunda a sábado, para cuidar e tratar dos galos.

Na fiscalização, os policiais encontraram algumas aves soltas no terreno, mas, boa parte estava em gaiolas, algumas expostas ao tempo.

Galos da raça Mura, considerados de melhor valor por serem animais comerciáveis, os mais utilizados para brigas do tipo rinha, também estavam no local.

Entre as irregularidades, a equipe de fiscalização também identificou que nem todas as aves tinham um recipiente com água e comido por perto. Além disso, alguns estavam mutilados e sem esporões – retirados em intervenções cirúrgicas caseiras.

Diversos apetrechos, como buchas para os pés dos galos, dezenas de biqueiras e aparatos para ringue, foram apreendidos. Medicamentos utilizados para tratamento de dor também foram encontrados, assim como seringas, tesouras e agulhas.

O proprietário foi autuado por maus-tratos e multado pela PMA (Polícia Militar Ambiental) em R$ 50 mil.

Após as apreensões, os polícias se dirigiram para a propriedade vizinha, que servia de palco para a prática ilegal.

No local, os agentes identificaram aves nas mesmas condições (machucadas, sem alimento e água), que a propriedade anterior.

Pelo menos 70 gaiolas foram encontradas no fundo do lote, maioria em um cômodo fechado, com portas chaveadas e pouca iluminação. Questionado pela polícia, o dono do local negou ter parceria com o vizinho, mas confessou que ambos visitam o comércio um do outro. O proprietário foi autuado e multado em R$ 35 mil.

Deixe seu Comentário

Leia Também