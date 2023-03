PMA resgata jiboia de quase dois metros em frente a academia ao ar-livre em Jardim

Uma cobra de cerca de dois metros de comprimento foi apreendida por Policiais Militares Ambientais nesta sexta-feira (24) em frente a uma academia ao ar-livre no bairro Vila Célia, em Jardim, a 239 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, o animal foi avistado por frequentadores da academia, que acionaram a polícia afirmando se tratar de um réptil de grande porte.

Ao chegarem no local, os policiais perceberam que se tratava de uma Boa constrictor, chamada popularmente de jiboia, uma espécie pacífica e não é peçonhenta. O animal foi resgatado com o auxílio de uma pinça especial e, após constarem que não haviam ferimentos, a cobra foi solta em seu habitat natural.

