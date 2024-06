PM's que 'peitaram' o Choque estavam roubando maconha embalada para 'oferta'

A droga, que o grupo criminoso estava retirando do caminhão havia sido roubada por eles antes do Batalhão de Choque intervir na situação. Os policiais militares, do 10° Batalhão, cabo Almir Figueiredo Barros e 2° sargento Laércio Alves dos Santos, faziam parte do esquema auxiliando até na escolta e no sequestro do motorista do caminhão.

Os 90kg de maconha, que estavam no veículo, pertenciam a outro grupo criminoso. Porém, acabou sendo roubada ontem (21), enquanto o caminhão entrava em Campo Grande pela BR-262.

Durante os trabalhos periciais, foram apreendidos 58 tabletes de maconha no compartimento do caminhão. Mais 59 tabletes foram localizados no interior do estepe do veículo. A droga estava embalada com etiqueta de ‘oferta’, segundo as imagens encaminhadas pelo Batalhão de Choque à imprensa.

Apesar da suspeita de sequestro, por conta da dinâmica, o motorista do caminhão não chegou a ser localizado pelas autoridades.

Confronto – o cabo Almir Figueiredo Barros, e um homem identificado como Jorcinei Junior Sabala Gil Da Silva, morreram na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) após sacarem a arma e apontarem ela para as equipes do Choque, que revidaram a evidente e injusta agressão.

Depois de socorrer os dois criminosos, os militares do Choque viram o 2° Sargento da Polícia Militar, Laércio Alves Dos Santos, andando às margens da BR-262 com um individuo que conseguiu fugir. Laércio acabou sendo preso. Já detido, ele não soube dizer o que estava fazendo no local e nem conseguiu explicar porque seu Corolla estava na chácara.

Além da droga, duas armas foram apreendidas. Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram até o local, fazendo as verificações iniciais sobre o caso, que foi registrado na Depac Cepol.

