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Pneu de moto estoura e idoso morre em acidente na BR-163, em Caarapó

Milton era morador da comunidade Saijú, na zona rural da cidade

13 março 2026 - 11h22Luiz Vinicius
Vítima faleceu no Hospital da VidaVítima faleceu no Hospital da Vida   (Caarapó News)

O idoso Milton Santos Taglialenha, de 64 anos, morreu na noite desta quinta-feira, dia 12, após sofrer um grave acidente de trânsito na BR-163, em Caarapó.

Enquanto ele trafegava pela rodovia, um dos pneus da motocicleta estourou e com isso, perdeu o controle da motocicleta, sofrendo uma queda na pista. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Segundo informações do site Caarapó News, Milton foi socorrido primeiramente para o Hospital São Mateus, mas precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, onde não resistiu e faleceu.

Milton era morador da comunidade Saijú, na zona rural de Caarapó.

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