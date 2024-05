Pneu estourado teria causado acidente que matou motociclista carbonizado na BR-163

Um pneu estourado causou o acidente que matou o motociclista carbonizado, durante o começo da tarde desta terça-feira (21), na BR-163, região do Jardim Panorama, em Campo Grande.

Para a imprensa, o motorista da carreta contou que havia acabado de fazer uma entrega em um supermercado, a caminho da segunda, quando o acidente aconteceu.

“A primeira impressão que eu tive é de que o motoqueiro queria se matar. A moto fazia um ‘S’ na pista quando entrou na frente da carreta. Mas nas imagens do pessoal, parece que ele perdeu o controle e invadiu a pista onde eu estava. Foi tudo muito rápido”, disse o motorista da carreta, de 45 anos.

Motorista há 25 anos e natural do Paraná, ele disse que chegou a Campo Grande ontem a noite para fazer as entregas. O tráfego na região ficou lento nos dois sentidos da BR-163, por conta do acidente.

Para o JD1, a delegada da 3° Delegacia de Polícia Civil, Jennifer Estevam, contou que o motorista do caminhão será levado para prestar depoimento. “Foram feitos os levantamentos no local, junto com a PRF e Perícia, mas a principio, segundo as imagens de câmeras de segurança da vizinhança, o motociclista é quem causou o acidente”, detalhou.

Como a moto pegou fogo, a delegada não conseguiu passar a reportagem a identificação da vítima e o modelo do veículo usado pela vítima. No entanto, as equipes de papiloscopia serão acionadas para tentar identificar o homem.

Funcionários de uma empresa das proximidades, ao verem o fogo, saíram correndo com extintores de incêndio para tentar conter as chamas, e tentar ajudar o rapaz. Porém, conseguiram apagar o incêndio apenas após usarem cinco cilindros.

Imagens impressionantes – Na BR-163, região do Jardim Panorama, em Campo Grande. No vídeo é possível ver o motociclista invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente contra a carreta.

Assista:

Equipes da CCR-MS Vias, da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Perícia Cientifica estão no local fazendo os levantamentos iniciais a respeito dos fatos.

