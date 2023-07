Polícia acredita na existência de clínica clandestina de aborto em MS

Após mais um feto ter sido encontrado na região norte de Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil começou a trabalhar com a hipótese de existir uma clínica clandestina de aborto nas proximidades. O feto de ontem (10), foi localizado na estação de tratamento de esgoto do município de Ladário.

A Polícia Civil informou nesta terça-feira (11), que o feto foi despejado na própria estação de tratamento, caso contrário ele teria sido triturado pelo sistema de esgoto. O corpo passou por exames iniciais ainda no local, antes de ser recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde será submetido a outros testes.

O material genético do cordão umbilical foi recolhido para possível confronto posterior. As equipes agora, por intermédio da Delegacia de Ladário, trabalham para tentar localizar a mãe da criança.

A princípio não existe relação com os dois casos de achado de feto ocorridos em Corumbá. Porém, de acordo com o delegado titular da delegacia de Ladário, Guilherme Oliveira Pena, os policiais estão trabalhando com a hipótese de existir uma clínica clandestina de aborto na região.

O caso segue sendo investigado.

