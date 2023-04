Polícia apreende 60 kg de drogas em caminhão do Sedex

A Polícia Civil apreendeu 60 kg de drogas transportadas em um caminhão do Sedex, nesse domingo (9), em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Os Correios dizem estar colaborando com as autoridades e que avalia as medidas contratuais cabíveis nesta situação. "As encomendas que eram transportadas pelo caminhão apreendido já seguiram o fluxo normal de entregas", diz a empresa. Veja a nota completa abaixo.

Segundo o delegado Gabriel Borges, da 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico (DIN), as empresas não teriam conhecimento do caso porque os motoristas seriam aliciados por grupos criminosos e transportavam a droga sem alterar a rota de entrega das cargas lícitas. Ainda assim, a polícia deve investigar eventual participação de transportadoras no esquema.

"Nós fomos surpreendidos. Nós tínhamos informações [do uso de caminhões] de transportadoras, mas não dos Correios. Eram de outras empresas privadas. Então, isso nos chamou bastante atenção", diz o delegado.

A carga era de 32 kg de cocaína produzida no Peru e de 28 kg de crack. De acordo com o delegado, a cocaína poderia render até cinco vezes mais a quantidade original após ser submetida a processos químicos. Já o crack poderia render mais de 150 mil pedras.

O motorista preso, morador de Curitiba, não tinha antecedentes criminais, segundo a polícia. Ele disse aos agentes que recebeu R$ 4 mil para fazer o transporte da droga, que estava escondida na cabine no caminhão.

O caminhoneiro faria a entrega do crack próximo a um posto de pedágio em Gravataí. A Polícia Civil abordou o veículo após receber informações da remessa de drogas.

Investigação

A Polícia Civil começou a investigar o caso há cerca de três meses, depois de uma série de grandes apreensões de drogas na região. As cargas chegaram ao estado por meio de veículos de transportadoras, segundo a 3ª DIN. As entregas seriam semanais, com o transporte de meia tonelada por mês.

Conforme a polícia, criminosos do RS estariam aliciando caminhoneiros que fariam o tráfico de drogas de estados como São Paulo, Paraná e Santa Catarina. "Muitas vezes, tem algum conhecido em comum. Às vezes, um outro motorista indica. Daqui a pouco, o motorista pode estar passando por algum tipo de dificuldade financeira, o que facilita a vida para o criminoso aliciar", afirma o delegado Gabriel Borges.

A investigação agora busca identificar os integrantes do grupo criminoso.

Nota dos Correios:

"Em relação à operação Via Expressa, realizada pela Polícia Civil/RS nesse fim de semana, os Correios informam que a área de segurança corporativa da empresa está acompanhando o caso e colaborando com as autoridades competentes.

A estatal avalia as medidas contratuais cabíveis nesta situação. As encomendas que eram transportadas pelo caminhão apreendido já seguiram o fluxo normal de entregas. Os Correios enfatizam que mantêm estreita parceria com órgãos de segurança pública para prevenir crimes nos serviços postais".

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também