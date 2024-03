Após uma denúncia de que um homem de 71 anos, perseguiu e ameaçou crianças

que brincavam na praça Piranhão, Beira-rio, em Miranda, a Polícia Civil, com apoio da 1ª DP de Aquidauana, cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do autor.



A ação da Delegacia de Miranda, em cumprimento do mandado deferido pela 2ª Vara Criminal da Comarca, ocorreu na sexta-feira (8), e na residência do idoso, identificado como A.C.L.G, foram encontradas várias armas e munições.



O mandado foi deferido depois que o autor usou uma arma e apontou contra crianças na praça da cidade, depois ainda disparou três vezes para cima para intimidar e ameaçar as crianças.



Entre o arsenal encontrado na casa do autor estavam: uma pistola Taurus 9 mm, que admitiu ter disparado na ocasião, além de uma espingarda calibre .12, um revólver calibre .32, e uma espingarda calibre .20, que se encontrava com cano serrado artesanalmente.



O senhor A.C.L.G apresentou a documentação de todas as armas de fogo, afirmando ser CAC.



No entanto, as armas e munições foram apreendidas, tendo em vista o crime de disparo de arma de fogo que foi admitido pelo suspeito, e para confecção de laudos periciais, e comunicar o órgão autorizador do registro dos armamentos sobre conduta de A.C.L.G.



O suspeito foi conduzido para a Delegacia para prestar declarações e responderá por disparo de arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, com pena de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

