A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 210 Kg de pasta base de cocaína na manhã de sexta-feira (3), em Campo Grande. O entorpecente foi avaliado em R$ 25 milhões.

Os agentes fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um caminhão Scania/G 380. Durante a entrevista, o condutor, de 47 anos, demonstrou nervosismo, levantando suspeitas dos policiais.

O Núcleo de Operações com Cães da PRF foi acionado e, com o auxílio dos cães de faro K9 Thor e K9 Amélia, foram encontrados tabletes de pasta base de cocaína em um compartimento oculto no caminhão.

Após o flagrante, o motorista confessou ter recebido o ilícito em Rondonópolis (MT) e deveria entregá-lo no interior de Santa Catarina e que pelo transporte receberia R$ 20 mil.

O preso, o caminhão e a cocaína foram entregues à Polícia Federal em Campo Grande.

