Homem, de 42 anos, foi preso durante a tarde de quinta-feira (30) ao ser flagrado transportando diversos produtos sem nota fiscal em Corumbá. Ele estava em um veículo com placas bolivianas.

Conforme as informações policiais, uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento ostensivo/preventivo na estrada do lixão, se deparou com um veículo tipo VAN de placas boliviana, com todos os vidros fechados e aparentando estar carregada, levantando suspeita.

A equipe policial abordou o veículo, onde havia o condutor de nacionalidade boliviana e mais três pessoas de nacionalidade boliviana, sendo dois homens e uma mulher.

Foi pedido para o mesmo abrir a porta traseira do veículo, e então foi encontrado no interior dos veículos diversas mercadorias, tais como bebidas: doces, cereais, brinquedos, 36 kg de folhas de coca in natura e 3,5 kg de lichia in natura.

Foi confeccionado o boletim de ocorrência e entregue no Posto Fiscal da Receira Federal -ESDRAS, juntamente com os produtos e indivíduos, para providências cabíveis.

O valor estimado da mercadoria apreendida é de R$ 11.394,64.

