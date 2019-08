Polícia apreende cocaína em Mercedes guinchada

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam uma Mercedes Benz modelo B180, com placas do Paraguai, que estava em cima de um caminhão guincho, carregada com 23 tabletes de cocaína na madrugada desta sexta-feira (9).

A apreensão ocorreu durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Amambai. Os policiais abordaram um caminhão guincho com placas de Corumbá que transportava a Mercedes Benz.

Os dois paraguaios, que contrataram o serviço de guincho e não foram identicados, divergiram nas informações sobre o motivo da viagem em território brasileiro. Os policiais realizaram uma vistoria no veículo e descobriram um compartimento oculto, onde estava o entorpecente.

Dupla disse que foram contratados para levar a droga de Corumbá até a cidade de Foz do Iguaçu (PR). Eles disseram que vieram com o veículo de Ciudad Del Este no dia 4 de agosto e permaneceram, em Corumbá, até a data de ontem onde pegaram o veículo com a droga.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde os dois paraguaios foram ouvidos e autuados, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas.

