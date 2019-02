Polícia apreende mais de 100 quilos de cocaína pura em transportadora

A Polícia Militar (PM) descobriu um pouco mais de 100 quilos de cocaína pura, em uma carga adulterada de uma empresa de transportes na cidade de Bodoquena, a droga estava dentro de grandes potes de papelão, que estava etiquetada como óleo de motor.

Funcionários da transportadora acionaram a polícia, após desconfiarem da encomenda, pois não seria possível que um produto inflamável tivesse em um recipiente de papelão sem danificar. A equipe policial então abriu os potes e constatou que se tratava de cocaína.

Os militares aplicaram um reagente químico no produto, e conseguiram a confirmação que se tratava de cocaína pura. A droga em contato com o líquido apresenta a cor azul.

A cocaína foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena, que irá investigar se alguém de dentro da firma com sede na capital teria etiquetado repetidamente de maneira proposital, com o nome e características do produto adulterado, aproveitando as demais cargas que estavam com o nome da mesma destinatária.

A apreensão da droga causou prejuízo de três a quatro milhões de reais aos traficantes, já que a cocaína em seu estado puro tem alto valor de mercado, onde o quilo pode variar de R$ 15 mil a R$ 30 mil reais.

Deixe seu Comentário

Leia Também