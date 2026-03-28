Polícia Científica de MS atua em exercício internacional com perícias no Pantanal

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul participou de um exercício internacional realizado em Campo Grande com foco em resposta a desastres naturais e apoio a autoridades civis, incluindo atuação em perícias ambientais no Pantanal.

A atividade integra o Exercício Cooperación XI, realizado pela primeira vez no Brasil, que reúne forças de diferentes países em treinamentos conjuntos. Durante a programação, os peritos atuaram em áreas de difícil acesso do bioma pantaneiro.

Ao todo, dez peritos criminais da Capital e de unidades regionais participaram da ação, com deslocamentos aéreos a partir da Base Aérea de Campo Grande até pontos previamente definidos para análise.

Com o apoio das aeronaves, as equipes conseguiram otimizar o acesso às áreas mapeadas, onde realizaram a identificação de vestígios e o registro fotográfico georreferenciado para documentação pericial.

Segundo a coordenação da atividade, o uso do transporte aéreo contribui para dar mais precisão às operações, especialmente em regiões onde o deslocamento terrestre é limitado.

Durante o exercício, também foram avaliadas tecnologias como o uso de veículos aéreos não tripulados (drones) e ferramentas de georreferenciamento para aprimorar a coleta e análise de dados em campo.

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